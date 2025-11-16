アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗（23）が、16日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演した。【写真】汁が飛びそう！白ワイシャツ姿でカレー麺を食べる小泉進次郎番組では、小泉進次郎防衛相をめぐる話題を紹介。小泉氏は新内閣の国会答弁で“覚醒”したと評されたほか、Xでは「よこすか海軍カレーラーメン」を食べる姿を公開し、シミがつきそうな白シャツ姿が「覚悟を見た」などと反響を集めて