第3ラウンド、ショットを打つ金谷拓実＝サウサンプトン（ゲッティ＝共同）男子ゴルフの秋季シリーズ、バミューダ選手権は15日、英領バミューダ、サウサンプトンのポートロイヤルGC（パー71）で第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、66をマークした金谷拓実が通算11アンダーの202でトップと1打差の3位に浮上した。67の星野陸也は通算10アンダーの7位、70の久常涼は7アンダーの13位、71の大西魁斗はイーブンパーの55位だった