【レークプラシッド（米ニューヨーク州）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第５戦、スケートアメリカは１５日（日本時間１６日）、米ニューヨーク州のレークプラシッドで行われ、男子フリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の友野一希（第一住建グループ）が１４９・８０点の８位となり、合計２４５・５７点で３位だった。優勝は２５３・５３点のケビン・エイモズ（仏）で、壺井達也（シスメックス）