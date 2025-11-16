アイドルと女子プロレスがコラボレーションする新イベント『ＧＯＯＤＬＩＦＥｐｒｅｓｅｎｔｓＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ』が１５日、マレーシア・セランゴール州プタリン・ジャヤのＪｉｏＳｐａｃｅで初開催された。ＣｙｂｅｒＦｉｇｈｔの高木三四郎副社長、元東京都議会議員で大会プロデューサーを務めた川松真一朗氏が共同で企画し、日本発のエンターテインメントである「アイドル」と「女子プロレス」を融合させた新