俳優・中村雅俊さんと､俳優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。自身がプロデュースする、アイドルのオーディションについて綴りました。 【写真を見る】【中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女】中村里砂自身がプロデュースするアイドルのオーディションを開催「それぞれの『なりたい自分』を実現できるよう」中村里砂さんは「中村里砂プロデュースアイドルオーディション開催