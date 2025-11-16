嵯峨野観光鉄道は、新型トロッコ列車を2027年春に導入する。編成は5両で、牽引車1両と客車4両の1編成。従来の車両よりも座席間隔と通路幅を拡大し、天井と側面をガラス張りとして開放感ある車内にした。また4号車の一部にはグループで利用できる縁台型の特別室を設ける。さらに4か国語対応の車内表示器も設置する。デザインコンセプトは、保津峡の渓谷美、旧山陰線の汽車旅、嵯峨野・嵐山の風情を組み合わせた世界観。ロゴは従来の