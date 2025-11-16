野村総合研究所と成田国際空港は、成田空港第3ターミナルに「Pickru Store（ピックルストア）」を10月10日から12月15日まで展開している。店舗前の注文画面で選択と決済を行うと、移動ロボットが棚から商品を取り上げ、受け渡しボックスへ届ける。お土産の菓子類を取り扱う。場所はサテライト2階国内線制限エリア173番ゲート付近。営業時間は午前10時から午後6時まで。決済方法は各種クレジットカードと二次元コードのキャッシュレ