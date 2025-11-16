お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが14日、15日に自身のアメブロを更新。手作り弁当を公開し、沖縄を訪れたことを報告した。14日にモモコは「水曜日の『よ〜いドン！』のお弁当は、焼きそば、ねぎ入りだし巻き、ゴボ天、明太子…」と用意した手作り弁当の写真を公開し「手作り弁当に好きなもんだけ詰めました」とコメント。続けて、スタッフ用には「ステーキ、ウィンナーもね」と、別に用意した弁当の写真も披露した。また、15日の