フリーアナウンサーの高橋真麻が14日に自身のアメブロを更新。ママ友とのランチで食べ放題へ行くも、食べ過ぎてしまい胃薬に頼ったことを明かした。この日、高橋は「某日、ママ友8人でシュラスコ食べ放題へ」と報告。「『ママ友ランチ』というとお気楽に主婦が昼から楽しんでいると思われがちですが」と切り出し「大切な情報交換や情報収集、子育ての悩みや問題があればそれを皆で相談して話し合う必要な場です」と持論を展開した