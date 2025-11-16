占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。うお座さん（2月19日〜3月20日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって居場所とは、「ニュートラルコーナー」です。あなたには、もうお気に入りの場所がありそう。行きつけのカフェやバー、居心地のいいベンチや温浴施設など、