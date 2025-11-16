岐阜県高山市の神社で新年を迎えるためのしめ縄づくりが行われています。 【写真を見る】神社で新年のしめ縄作り氏子50人がわらをたたき最長７メートル32本を仕上げる岐阜・高山市 高山市の飛騨一宮水無神社には、午前9時から氏子らおよそ50人が集まりました。 わらを木槌で何度もたたいて柔らかくし、境内などに飾るしめ縄を手際よく仕上げていきます。 中でも社殿の前にある、神門に飾る最も大きなしめ縄は、太さ