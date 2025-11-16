阪神の岩田稔コミュニティアンバサダー（CA）が16日、自身と同じ1型糖尿病患者と家族を招いての野球体験教室を甲子園の室内練習場で開催した。この日はリズムトレーニングや野球のミニゲームなどで交流した岩田CAは「普段運動とかなかなかできない子も、野球ってこんなに楽しいんだと思ってもらえる1日になればいいなと思って野球教室を開催させていただいたんですけど、1型糖尿病でも何でもできるんだということを僕も伝えて