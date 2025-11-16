全国各地の起業家や経営者の出会いの場となるLEC熊本地方経済未来会議が開かれました。これは県内の起業家らでつくる熊本イノベーションベースが開いたもので、徳島県で地方創生に取り組む起業家や富山市で芸術家や料理人を定住させて育てている酒造店の社長の講演に耳を傾けました。