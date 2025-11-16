歌手兼女優ソン・ダムビが産後7カ月とは思えない美腹筋を披露し、ファンを魅了している。【写真】ソン・ダムビ、妊娠中の“ふっくらお腹”ソン・ダムビは11月14日にインスタグラムを更新。「運動した甲斐があるでしょ？」とキャプションに綴り、とあるトレーニングジムの鏡越しに自撮りをした写真を投稿した。公開された写真のなかで、ソン・ダムビは黒のブラトップと同色のレギンスを合わせたスポーティーな服装を披露。ブラトッ