巨大地震に備え、愛知県あま市で15日、防災訓練が行われました。あま市の七宝北中学校で行われた訓練には、市民らおよそ450人が参加しました。訓練は震度6強の地震が発生した想定で、消防団が堤防ののり面から漏れ出す水を土嚢を積んでせき止める手順を確認しました。また、車椅子に乗った状態で避難を体験するブースもあり、参加した市民は「困っている人がいたら助けたい」などと話していました。