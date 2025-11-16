１１月１６日の京都４Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１１頭立て）は単勝２番人気のメルカントゥール（牡２歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ルヴァンスレーヴ）がゴール前で差し切りデビューＶを飾った。勝ち時計は１分５４秒４（良）。５番枠から道中は中団を追走。７番手で直線を迎え、ジワジワとエンジンがかかり加速した。右へ左へ振られ、前が開くと鞍上のクリスチャン・デムーロ騎手がグッと手綱をしごき、ラスト３ハ