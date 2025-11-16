RSK SDGsプロジェクトの一環で、世界中で問題となっている海ごみを拾うイベントが香川県多度津町の海岸で行われました。 このイベントは瀬戸内の海の環境を守ろうと、丸亀市に本社を置く大倉工業とRSK山陽放送が開いたものです。世界では年間800万トンのプラスチックごみが海に流れ出ているとされています。 多度津町の海岸には約100人のボランティアが集まり、海岸に流れ着いたペットボトルや発泡スチロールなどの海ごみ