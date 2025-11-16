◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第3日（2025年11月16日千葉県グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）最終組が前半9ホールを終了した時点で、メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）、ツアー初優勝を狙う脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が通算13アンダーで首位に並んでいる。2位から出た佐久間は9ホールで3つ伸ばし、8位から出た脇元は11ホールで5つ伸ばしている。永井花奈（28＝Ser