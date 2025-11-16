◇フィギュアスケートGPシリーズ第5戦スケートアメリカ第2日（2025年11月15日米レークプラシッド）男子フリーが行われ、SP6位の壷井達也（シスメックス）は150・35点をマークし、合計228・03点で8位となった。冒頭の4回転トーループが2回転に。続く4回転サルコー―3回転トーループの連続ジャンプは着氷したが、続く4回転サルコーで転倒した。以降のジャンプは着氷した。壷井は第1戦フランス大会で7位だった。