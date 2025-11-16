イギリスで15日、大規模な洪水が発生し、住宅地が浸水するなどの被害がでた一方、ポルトガルでは竜巻がキャンプ場を襲い、1人が死亡しました。建物の中へと勢いよく流れ込む濁流。店が建ち並ぶ通りは冠水し、車は茶色く濁った水にのみ込まれています。ロイター通信によりますと、イギリス南西部ウェールズで15日、嵐「クラウディア」による大雨で大規模な洪水が発生しました。南東部モンマスでは川の堤防が決壊し、市の中心部や住