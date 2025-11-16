北海道・苫前町で雪が降る時期になってもクマの出没が相次いでいます。設置された箱わなをひっくり返す、巨大なクマの姿がカメラに捉えられていました。北海道北部の苫前町内で11月11日から12日にかけて撮影された映像では、すでに雪が積もった草地に丸々と太ったクマが現れ、重さ約300kgの箱わなを簡単にひっくり返す様子が確認できます。カメラを設置した「苫前町猟友会」の林豊行会長によりますと、クマは体重400kgほどとみられ