任期満了に伴う観音寺市長選挙は、きょう（16日）投票が行われています。 観音寺市長選挙に立候補しているのは届け出順に、現職で再選を目指す佐伯明浩氏と新人で元観音寺市議会議員の大久保隆敏氏、同じく新人で元観音寺市議会議員の柳生紘明氏の3人です。 投票は午前7時から市内の39か所で行われています。午前10時現在の抽出による投票率は10.60%で、前回を2.91ポイント下回っています。 投票は一部を除いて午後8時まで行わ