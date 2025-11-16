観光客や地域の人が気持ちよく過ごせるようにと、香川県の丸亀城できのう（15日）一斉清掃が行われました。 【写真を見る】丸亀城でごみ拾い香川県遊技業協同組合が社会貢献活動の一環100人が参加 清掃活動は、香川県遊技業協同組合が社会貢献活動の一環として行ったもので、組合員や、その家族など約100人が参加しました。参加者らは丸亀城の遊歩道を中心に芝生や生垣の間にあるごみや落ち葉を集めていました。組合ではこれ