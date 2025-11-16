10月29日に初の著書である『嫌われ者って金になる！』（徳間書店）を出版したお見送り芸人しんいち。2022年にピン芸コンクールである「R-1グランプリ」で優勝し、バラエティ番組でも引っ張りだこの彼に、著書に込めた想いや自身のマインド、これまでの人生について話を聞いた。（前後編の前編） 【画像】お見送り芸人しんいちが報道陣に渡していたモノ “しんいちマインド”が、今の社会に1番必要なのかもしれない&