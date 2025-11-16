外国の文化に親しんでもらおうとグルメや異文化を体験する国際交流イベントが開かれています。日本の伝統文化、書道のダイナミックなパフォーマンスで幕開けした「国際フェスタ」は今年で26回目の開催となります。異文化にふれてもらおうと広島市で国際交流をしている市民団体や企業などが出展しています。戦時中、中国へ渡り、戦後帰国した中国残留日本人と対話しながら伝統工芸「中国結び」を作る体験も行われています。■