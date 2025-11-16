決勝ゴールを決めた前橋育英・ＭＦ柴野快仁 第１０４回全国高校サッカー選手権群馬県大会は１６日、決勝戦が行われ、前回大会王者の前橋育英が前橋商業を１‐０で下し、５大会連続・２８回目の優勝を果たしました。 前橋育英と前橋商業の両校が決勝で激突するのは９５回大会以来９大会ぶりでした。試合は前半アディショナルタイムに前橋育英のＭＦ柴野快仁がヘディングシュート決め先制すると、これが決