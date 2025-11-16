＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン3日目◇15日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞「67」「70」「67」とまとめ、西郷真央はトータル6アンダー・15位タイで最終日へ入る。個人戦としては競技不成立となった9月「ウォルマートNWアーカンソー選手権」以来の戦い。今季7度目のトップ10フィニッシュに向けて、着実に歩みを進めている。【現地写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を発見！「ティショ