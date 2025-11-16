＜伊藤園レディス最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、年間女王（※）がかかる佐久間朱莉、初優勝を狙う28歳・脇元華がトータル13アンダー・首位に並んでいる。【現地写真】きょうの脇元華さんはミニスカスタイル1打差3位タイに永峰咲希、永井花奈、工藤優海。2打差6位タイには野澤真央、福山恵梨、イ・ミニョン（韓国）