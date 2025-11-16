＜三井住友VISA太平洋マスターズ最終日◇16日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、23歳の金子駆大がトータル17アンダー・単独首位をキープしている。≪写真≫これが金子駆大愛用の中尺パターだ！4打差2位にイ・サンヒ（韓国）。8打差3位タイに堀川未来夢と木下稜介、10打差5位タイには小平智、佐藤大平、吉田泰基が続いている。昨年