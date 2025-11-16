バドミントンの国際大会「熊本マスターズジャパン」の感謝の夕べが、15日夜、熊本市で開かれました。これは、国内外のトップ選手と未来を担うジュニア選手が触れ合う機会を作り、子どもたちの夢と希望を育もうと、ヨネックス株式会社が開いたもので、再春館製薬所所属の山口茜選手など大会に出場した15人が登壇しました。「熊本マスターズジャパン」は、16日に男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの決勝が行わ