お笑い芸人の東野幸治が16日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。1日にスタートしたダウンタウン・松本人志と浜田雅功によるインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に「呼ばれてない」と明かした。同番組は、約半年ぶり2回目の出演となった東野。MCを務めていた裏番組「ワイドナショー」が終了したため「日曜日空いてる」と話した。前回出演時、スタッフから「大至急2回目来てください