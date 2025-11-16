任期満了に伴う霧島市長選挙は16日、投票が行われています。 霧島市長選挙に立候補したのは、 ▼新人で元霧島市議会議員の山田龍治さん、 ▼新人で元霧島市議会議員の今吉直樹さん、 ▼現職で3期目を目指す中重真一さん の3人で、いずれも無所属です。 午11時時点の投票率は12.52%で、前回を3.46ポイント下回っています。 なお期日前投票をした人は2万3324人で、前回より1000人余り多くなっています。 投票は午後7時まで