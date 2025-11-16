女子プロゴルファーの識西諭里（28）が11月11日、自身の公式Instagramを更新し、秋のゴルフウェアとキャップを着用した近況ショットを公開した。「最近のゴルフウェアとキャップといっぬ」とコメントし、ゴルフブランド「NEWERA」のウェアを紹介するとともに、愛犬とのリラックスした姿を披露している。 投稿された写真には、識西が黒のアウターにキャップを合わせ、クリアな素材のメガネ越しに穏やかな目元を見