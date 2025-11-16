ジ・エンプティの全国ツアー「覚醒少女ツアー2025」が、10月31日の新代田FEVER公演をもって終幕を迎えた。8月17日、原点である福岡・久留米のウエポンから幕を開けた同ツアー。彼らは、たくさんのバンド仲間の力を借りながら約2カ月半をかけて20公演を行い、バンドとして何段階もの覚醒を果たした状態で、終着地点である新代田FEVERに辿り着いた。ツアーファイナルの対バン相手は、彼らが敬愛する先輩バンドのMaki。この記事では、