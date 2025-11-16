がんサバイバーは、最初の治療期間が終わって、学業や仕事、家事・育児または介護などの日常生活にもどる時に、外見の変化に対する不安や悩みが出てくることがあります。がんサバイバーがもとの生活の中で「自分らしく、心地よく」過ごすためには、治療による外見の変化や生活の変化がもたらすストレスを軽減するサポートが大切です。そこで、がん治療の辛さはどうしたら軽減できるかについて、ド・ケルコフ麻衣