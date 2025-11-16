１１月１６日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１６００メートル、１６頭立て）は、７番人気のアジアントレジャー（牡２歳、美浦・蛯名正義厩舎、父アジアエクスプレス）が、逃げ切って初陣を飾った。勝ちタイムは１分４０秒５（良）。大外枠からゲートを決めると先手を主張しハナに立った。道中はマイペースでラップを刻むと、残り３５０メートルまでは手応えは楽。一度は断然人気のタイキブリッツェン（三浦皇成騎手）に並びかけ