◆天皇杯▽準決勝町田―ＦＣ東京（１６日・国立）Ｊ１町田とＦＣ東京は、国立競技場で天皇杯準決勝を戦う。先発が発表され、町田は第３６節でのＦＣ東京戦（０●１）に続き、ＤＦ望月ヘンリー海輝がＣＢ、ＭＦ中山雄太がボランチで起用の見込みとなった。ＦＣ東京はＭＦ俵積田晃太がベンチ外となり、前節で決勝点を決めたＭＦ安斎颯馬が先発に名を連ねた。離脱していたＦＷマルセロヒアンはベンチに復帰した。天皇杯決勝に