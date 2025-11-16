子どももパクパク食べてくれる小松菜の副菜 これから旬を迎える小松菜。おひたしや炒め物などさまざまな副菜に使える小松菜ですが、子どもウケがいまいち……という声も聞こえてきます。今回は、子どももパクパク食べてくれる小松菜×卵×常備食材を使った、材料3つで作れる炒め物をご紹介。マヨネーズやしょうゆで炒めることで、子どもも食べやすい味に。 ベーコンやツナなど旨味のある食材をプラス 小松菜×卵にプラスしたい