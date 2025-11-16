◇サッカー天皇杯準決勝町田―FC東京（2025年11月16日国立競技場）FC町田ゼルビアは準決勝でFC東京と対戦する。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。9日のリーグ戦第36節でも国立で激突した両チーム。黒田監督は1週間前の試合から先発3人を変更し、MF林、FW藤尾、FWデュークを起用した。▽町田の先発メンバー【GK】谷晃生【DF】昌子源、ドレシェヴィッチ、望月ヘンリー海輝【MF】前寛之、中山雄太、林幸多郎、中村