赤色灯岐阜県羽島市の介護施設で入所者3人の顔を殴打するなどしたとして、岐阜羽島署は16日、暴行の疑いで同市、介護士中尾厚代容疑者（57）を逮捕した。署によると、暴行の行為は認めているが一部を否認している。逮捕容疑は9月12日午後1時15分ごろ〜1時半ごろ、勤務先の介護施設で、入所している71〜88歳の男女3人に、髪を引っ張ったり顔を平手で複数回殴打したりする暴行を加えた疑い。市役所から11月14日、介護施設で暴