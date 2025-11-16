タレント東野幸治（58）が16日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。中国側が高市早苗首相を非難したXの投稿にコメントした。高市早苗首相は7日の衆院予算委で、台湾有事をめぐり「日本の存立危機事態になりえる」と発言。この発言に対し、中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事が「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」とXに投稿し、日本政府が抗議す