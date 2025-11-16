冬の夜、きらめくイルミネーションの中で、あなたの「願い」を叶えてみませんか？ 2025年11月21日(金)から2026年2月15日(日)まで、東京・日本橋で新イベント「カナエルNIHONBASHI 2025-26」が初開催されます。20万球を超える光が街を包む「日本橋イルミネーション2025」 と連動し、メイン会場のCOREDO室町テラスには、幸福のシンボル「麒麟ゴーラウンド」が無料のフォトスポットとして初登場。江戸時代から富くじの「当たりの地」