インディアナ・ペイサーズ vs トロント・ラプターズ日付：2025年11月16日（日）開催地：ゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）最終スコア：インディアナ・ペイサーズ 111 - 129 トロント・ラプターズ NBAのインディアナ・ペイサーズ対トロント・ラプターズがゲインブリッジ・フィールドハウス（Indianapolis）で行われた。 第1クォーターはトロン