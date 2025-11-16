クインケ浮腫という名前を、初めて耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか？本記事では、クインケ浮腫について以下の点を中心にご紹介します。 ・クインケ浮腫とは・クインケ浮腫の症状とは・クインケ浮腫の治療法とは クインケ浮腫について理解するためにも、ご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院