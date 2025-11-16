シャーロット・ホーネッツ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2025年11月16日（日）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 96 - 109 オクラホマシティ・サンダー NBAのシャーロット・ホーネッツ対オクラホマシティ・サンダーがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーター