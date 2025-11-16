11月18日（火）19時30分〜、国立競技場にてキリンチャレンジカップ2025 ボリビア代表戦が行われる。この一戦はTBS系列にて全国生中継。TVerでもライブ配信される。ボリビアとの通算対戦成績は2勝1分0敗となっている。過去の対戦成績は以下の通り。1999年7月5日：コパ・アメリカ日本 1-1 ボリビア【メンバー】GK楢〓正剛：DF森岡隆三、井原正巳：秋田豊：MF服部年宏、藤田俊哉、望月重良、名波浩、伊東輝悦：FW呂比須ワグナー、