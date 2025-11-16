12歳以下の女子チームによるサッカー大会が15日、山口市で開かれ、FC REVO Uー12が優勝しました。山口市阿知須の山口きらら博記念公園で開かれたのは、「山口ダイハツガールズCUP」です。自動車販売などを行う山口ダイハツ販売が、女子サッカーの普及と発展を目的として毎年開いています。大会は、県内から9チームが出場しました。（山口ダイハツ販売企画業務部早稲田涛男 副部長）「これをき