北海道・深川警察署は2025年11月16日、監禁の疑いで深川市に住む会社員の男（22）を逮捕しました。男は15日午後6時前、元交際相手の20代女性を車に乗せて発進し、1時間にわたって不法に監禁した疑いが持たれています。警察によりますと、2人はかつて交際関係にあり、女性の関係者から「元カレに連れ去られた」と警察に通報があり、事件が発覚しました。女性にけがはありません。調べに対し男は「間違いありません」と容疑を認めて