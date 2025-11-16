イチョウ並木が黄色く色付きつつある熊本県庁のプロムナードで、秋のひとときを楽しむコンサートが開かれました。 きのう（11月15日）開いたこのコンサートは、県内の企業などで構成する公益社団法人「熊本法人会」が社会貢献の一環として行っているもので、今年で17回目です。 コンサートは、九州音楽幼稚園のマーチング演奏がオープニングを飾り、益城町の木山中学校吹奏楽部などが夕日に