タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」から、「寿司トミカ」シリーズ第1弾「寿司トミカ其の一」全6種を、2025年12月下旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。「まぐろ」「大とろ」など全6種、お皿型台座が付属55周年を迎えた「トミカ」を祝う意味を込め、祝いの席にふさわしい日本食の1つ「すし」をモチーフにしたという。寿司ネタをリアルに再現したデザインで、シャリ部分に運転席やお米型の座